Lanzaron una Moratoria de Patentes 2025 con importantes descuentos

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Hacienda y Administración y la Oficina de Patentamiento, informó que ya se encuentra vigente la Moratoria de Patentes 2025, una propuesta que busca facilitar la regularización de deudas a los contribuyentes.

Quienes elijan cancelar su deuda al contado podrán acceder a un 70% de descuento sobre los intereses. En este caso, la liquidación se emite exclusivamente en la Oficina de Patentamiento.

Por su parte, aquellos que prefieran regularizar su situación en cuotas podrán obtener un 35% de descuento sobre los intereses, gestionando el trámite de manera online a través del sitio web de la Administración Provincial de Impuestos (API): www.santafe.gob.ar/e-pt-liq-deuda/.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al 342 487 6473.