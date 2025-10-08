Miércoles 08 de octubre de 2025

Interés General — 08.10.2025 —

Lanzaron una Moratoria de Patentes 2025 con importantes descuentos

La iniciativa ofrece beneficios para quienes regularicen su deuda de patentes. Los pagos al contado tendrán un 70% de descuento en intereses, mientras que los planes en cuotas alcanzan un 35%.

Nueva moratoria de patentes: hasta 70% de descuento en intereses para contribuyentes. (Crédito: STD)
Nueva moratoria de patentes: hasta 70% de descuento en intereses para contribuyentes. (Crédito: STD)

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Hacienda y Administración y la Oficina de Patentamiento, informó que ya se encuentra vigente la Moratoria de Patentes 2025, una propuesta que busca facilitar la regularización de deudas a los contribuyentes.

Quienes elijan cancelar su deuda al contado podrán acceder a un 70% de descuento sobre los intereses. En este caso, la liquidación se emite exclusivamente en la Oficina de Patentamiento.

Por su parte, aquellos que prefieran regularizar su situación en cuotas podrán obtener un 35% de descuento sobre los intereses, gestionando el trámite de manera online a través del sitio web de la Administración Provincial de Impuestos (API): www.santafe.gob.ar/e-pt-liq-deuda/.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al 342 487 6473.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward