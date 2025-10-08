Diputados habilitó a la Justicia a allanar propiedades de Espert en la causa por lavado de dinero

Por pedido del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, la Cámara de Diputados autorizó este miércoles los allanamientos al domicilio y a las oficinas del legislador José Luis Espert, imputado por lavado de dinero en el marco de una investigación que también involucra al empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico.

La solicitud fue aprobada por amplia mayoría, con 215 votos afirmativos y tres abstenciones, luego de que el cuerpo se constituyera en comisión para habilitar las medidas de prueba requeridas por el magistrado.

De acuerdo con la ley de fueros, los legisladores gozan de inmunidad judicial, por lo que la Justicia no puede ordenar allanamientos ni secuestros de bienes sin autorización del Congreso. El artículo correspondiente establece que “no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de sus comunicaciones sin la autorización de la respectiva Cámara”.

El pedido del juez Mirabelli responde a las sospechas de que Espert recibió 200 mil dólares del empresario Fred Machado durante su campaña presidencial de 2019, presuntamente utilizados para blanquear fondos de origen ilícito. Según la investigación, el vínculo entre ambos se formalizó a través de un contrato de consultoría por un millón de dólares, aunque no se pudo comprobar si el monto fue percibido en su totalidad.

En declaraciones públicas, Espert reconoció la transferencia, aunque aseguró que no se trató de un aporte de campaña, sino de un anticipo por servicios profesionales. Sin embargo, la Justicia sospecha que la operación formó parte de un esquema de lavado de activos.

Ante el avance de la causa, y presionado tanto por el oficialismo como por la oposición, el diputado de La Libertad Avanza renunció a su candidatura para renovar la banca por Buenos Aires, y presentó un pedido de licencia hasta el 8 de diciembre. También renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto.

Hasta que la Cámara trate su solicitud, Espert conservará sus fueros y continuará percibiendo su salario como legislador nacional.