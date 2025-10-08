Juicio por el atentado a Cristina Kirchner: condenaron a Sabag Montiel y a Brenda Uliarte

El Tribunal Oral Federal N.º 6 condenó este miércoles a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión y a Brenda Uliarte a 8 años, por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022 frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.

Además, el tribunal unificó la pena de Sabag Montiel en 14 años de prisión, al sumarle 4 años adicionales por una causa anterior de tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil. En tanto, Nicolás Gabriel Carrizo, acusado de ser el presunto jefe de la denominada “banda de los copitos”, fue absuelto.

La sentencia fue dictada por unanimidad por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, quienes adelantaron que los fundamentos se conocerán el 9 de diciembre.

Según el fallo, Sabag Montiel fue hallado culpable de los delitos de “intento de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego”, en concurso con “portación de arma de guerra sin autorización legal”, además del delito ya mencionado en otra causa. Por su parte, Brenda Uliarte fue considerada partícipe necesaria del intento de homicidio.

Durante la audiencia final, Carrizo expresó su disconformidad con haber estado detenido durante tres años y reclamó una revisión del proceso: “Nadie me va a devolver este tiempo. Me gustaría que no le pasara a nadie más”, dijo. Uliarte prefirió no declarar, mientras que Sabag Montiel reiteró su versión de que la causa “estuvo armada” y afirmó que se trató de una “estrategia política”, lo que motivó la intervención de la jueza Namer para pedirle que se limitara a los hechos imputados.

El atentado ocurrió la noche del 1° de septiembre de 2022, cuando Cristina Fernández de Kirchner regresaba a su departamento de Juncal y Uruguay, donde militantes y simpatizantes se habían reunido para expresarle apoyo. En ese contexto, Sabag Montiel se acercó entre la multitud, le apuntó a la cabeza con una pistola Bersa calibre .22 y gatilló, aunque el disparo no se efectuó porque no había bala en la recámara. Fue detenido de inmediato por los manifestantes y entregado a la policía.

El juicio oral, que comenzó en junio de 2024, incluyó la declaración de 157 testigos y el pedido de penas de entre 14 y 15 años por parte de la fiscalía y la querella. Con la sentencia conocida este miércoles, se cierra la primera etapa judicial de un hecho que conmocionó al país y marcó un hito político y social en la historia reciente.