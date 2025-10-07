La Justicia aún no resolvió si Santilli puede reemplazar a Espert como primer candidato

La controversia en torno a la candidatura de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires continúa sin una definición judicial. Este martes, la fiscal electoral de La Plata, Laura Roteta, emitió un dictamen en el que se manifestó en contra del cambio de orden en la lista de La Libertad Avanza, que busca ubicar al actual diputado del PRO como primer candidato en reemplazo de José Luis Espert, quien renunció por su vínculo con el empresario Fred Machado.

Sin embargo, el pronunciamiento de la fiscal no es vinculante. La decisión final recae en el juez federal con competencia electoral en La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien deberá evaluar si corresponde aplicar el criterio solicitado por el oficialismo o respetar el orden original de la nómina.

En la lista original, Espert estaba en primer lugar, seguido por la actriz Karen Reichardt y luego por Santilli. Tras la salida del economista, el Ejecutivo propuso que Santilli encabece la boleta, relegando a Reichardt al segundo puesto. La fiscalía, en cambio, considera que debe aplicarse un criterio de corrimiento automático, respetando el orden de prelación y promoviendo a Reichardt como primera candidata.

El planteo oficial se basa en el decreto 171/2019, que regula el reemplazo de candidaturas en caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad. Según sus apoderados, ese decreto permitiría designar a otro candidato del mismo género, aunque no necesariamente el que le sigue en la lista. La fiscal Roteta interpretó que ese argumento no habilita una reestructuración que altere la secuencia original.

A pesar de las diferencias entre las partes, el escenario sigue abierto y sin definición judicial. El juez Ramos Padilla será quien determine finalmente si Santilli puede asumir el primer lugar o si debe respetarse el orden previsto inicialmente.

Mientras tanto, el oficialismo ya había comenzado a delinear una estrategia electoral centrada en la figura de Santilli, con el objetivo de consolidar su presencia en territorio bonaerense y acortar distancias con el kirchnerismo. La eventual confirmación o rechazo de su candidatura podría impactar directamente en la campaña.

La renuncia de Espert se produjo días atrás, luego de que se hicieran públicos sus vínculos con Fred Machado, empresario argentino que será extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico y lavado de dinero. Según consta en la causa, Machado financió parte de la campaña presidencial de Espert en 2019, lo que provocó su apartamiento de la lista de La Libertad Avanza.