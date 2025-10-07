Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven desaparecida en Entre Ríos

Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años que estaba desaparecida desde el viernes pasado en la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla, fue hallada sin vida este martes. Su cuerpo fue encontrado en el interior de un aljibe, a unos diez metros de profundidad, en una zona rural conocida como Los Zorrinos.

Por el hecho hay un hombre de 55 años detenido, y la principal hipótesis que manejan los investigadores es que se trata de un nuevo femicidio. El sospechoso habría mantenido contacto con la joven poco antes de su desaparición y fue una de las últimas personas en comunicarse con ella.

El hallazgo fue confirmado por el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien estuvo en el lugar junto al fiscal Sergio Saliski. El aljibe donde se encontraba el cuerpo estaba camuflado entre ramas, hojas y raíces, lo que dificultó su localización.

La búsqueda había comenzado luego de que la joven dejara de responder llamadas, poco después de salir de su casa el viernes por la noche. Más de 130 personas participaron del operativo, entre policías, bomberos, cadetes, perros rastreadores y drones, en un despliegue coordinado por el comisario Horacio Blasón.

El vehículo de Daiana, un Chevrolet Corsa, fue hallado con las llaves puestas en una zona rural a casi cuatro kilómetros del casco urbano. Esto activó una búsqueda intensa en un sector sin viviendas ni monte, donde las condiciones climáticas dificultaron aún más las tareas.

El detenido, apodado “Pino”, vive a solo un kilómetro del domicilio de la víctima. Fue arrestado el domingo a la madrugada tras un allanamiento en un galpón que alquilaba en el mismo pueblo. Allí se secuestraron dos celulares, dos armas largas y una camioneta Hilux blanca. Durante el procedimiento, intentó manipular un arma y fue aprehendido por resistencia a la autoridad.

La investigación está a cargo de los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, y abarca el análisis de cámaras, entrevistas a testigos y peritajes de teléfonos y vehículos. Entre las hipótesis, se analiza la posibilidad de que se haya simulado un escenario para encubrir un femicidio.

Daiana era oriunda de Gobernador Mansilla, una localidad del departamento Tala con menos de 2.500 habitantes. Estudiaba astrología y se dedicaba a la escritura. Su último posteo en redes sociales, publicado días antes de desaparecer, decía: “Lanzándose a lo primero que la haga sentir viva”.

Al momento de su desaparición, vestía una calza gris, remera blanca y zapatillas negras tipo botita. Medía 1,72 metros y pesaba 64 kilos.