Cómo fue la violenta noche que derivó en la imputación de una pareja por tentativa de homicidio a un efectivo policial

Aunque el hecho se conoció en profundidad en las últimas horas, los sucesos ocurrieron el pasado 26 de septiembre, en una franja de apenas una hora, y dejaron una secuencia que aún conmociona a la ciudad. En este artículo repasamos paso a paso cómo fue el accionar de los acusados, que culminó con un intento de homicidio agravado contra un agente del Comando Radioeléctrico.

Primero: intento de robo a un motociclista



A las 22:30, en Tierra del Fuego al 3000, un hombre fue abordado por los acusados, quienes intentaron sustraerle la moto a punta de pistola. Al resistirse, la víctima recibió un golpe con el arma, aunque logró evitar el robo. Los agresores escaparon a pie.

Minutos después: nuevo ataque



A las 22:50 aproximadamente, en Crespo al 2000, los sospechosos interceptaron a una mujer y le colocaron el arma en el cuello en un intento de asalto. La víctima reaccionó, logró escapar y los agresores volvieron a huir, esta vez hacia el norte de la ciudad.

Encuentro con la policía y violencia descontrolada



A las 23:15, en la intersección de 9 de Julio y Candioti, un móvil del Comando Radioeléctrico identificó a los sospechosos y procedió a una requisa de rutina. Allí, el hombre —H.R.A.V.— fue encontrado con un revólver calibre .32 Largo cargado. Al ser reducido, reaccionó con violencia extrema: golpeó a los agentes, los insultó y mordió ambos brazos de un efectivo, provocándole heridas.

El momento más grave: el intento de asesinato



Mientras se desarrollaba la aprehensión, la mujer —M.S.G.— tomó el arma del bolsillo de un policía y, a menos de un metro de distancia, le apuntó al pecho a otro efectivo y gatilló tres veces. El arma no se disparó, pero un peritaje posterior confirmó que estaba en condiciones de uso y que falló por motivos mecánicos.

Las consecuencias



Por la gravedad del episodio, la causa pasó a la Unidad Especial de Homicidios. Ambos imputados quedaron en prisión preventiva sin plazo, y enfrentan cargos por intento de robo, agresión a personal policial y tentativa de homicidio agravado.

El caso sigue bajo investigación del fiscal Carlos Lacuadra, con intervención de la Comisaría N.º 12. Entre las pruebas hay cámaras de seguridad, reportes del 911, pericias balísticas y testimonios que ratifican el nivel de violencia desplegado en esa hora que pudo haber terminado en tragedia.