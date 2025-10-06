Con canciones, frases políticas y referencias internacionales, Milei encabezó un acto ante miles de seguidores

El presidente Javier Milei encabezó este lunes un acto en el estadio Movistar Arena que combinó música en vivo, discurso político y la presentación de su nuevo libro, “La Construcción del Milagro”. Frente a un estadio colmado, el mandatario interpretó canciones del rock nacional acompañado por una banda integrada por dirigentes y allegados, en un formato inusual para un jefe de Estado.

En distintos tramos del evento, Milei expresó mensajes políticos y agradecimientos personales. Dirigió críticas a sectores de la oposición, mencionando: “Pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla y mucho menos la guerra”, en referencia a los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires. También valoró el rol de su entorno cercano, al que definió como el “triángulo de hierro”, compuesto por su hermana Karina Milei y el asesor Santiago Caputo.

Uno de los pasajes más destacados fue su respaldo explícito al Estado de Israel en medio del conflicto en la Franja de Gaza. El Presidente lo calificó como “el bastión de Occidente”, pidió por la liberación de rehenes, entre ellos argentinos, y mencionó el seguimiento del caso por parte de funcionarios del Gobierno nacional.

Durante la jornada, Milei evitó referirse a temas como la reciente renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado o las investigaciones sobre presuntas irregularidades en organismos del Estado. El acto cerró con una segunda parte en formato de entrevista a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, y una introducción especial del escritor Agustín Laje.

En las inmediaciones del estadio, se registraron momentos de tensión entre militantes oficialistas y manifestantes opositores, lo que motivó un amplio operativo de seguridad para resguardar el desarrollo del evento.

El acto fue planteado como una instancia para relanzar la agenda política del oficialismo, en medio de un contexto económico y electoral desafiante. Con un tono marcadamente identitario, el evento buscó consolidar el apoyo de las bases libertarias de cara a los próximos compromisos políticos.