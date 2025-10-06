Tras la renuncia de Espert, LLA solicitó reimprimir las boletas y espera la decisión de la Justicia

La Libertad Avanza solicitó este lunes la reimpresión de las boletas para la provincia de Buenos Aires, tras la confirmación de que Diego Santilli encabezará la lista de diputados en reemplazo de José Luis Espert, quien renunció a su candidatura.

El pedido fue presentado formalmente ante la Justicia electoral por los apoderados del partido, Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba, quienes reclamaron que se habilite la nueva impresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) con la imagen de Santilli como principal figura.

Según informaron desde el equipo legal de LLA, el costo extra por esta reimpresión superaría los 10 mil millones de pesos, y debería ser absorbido por el Ministerio del Interior. No obstante, algunas voces internas sostienen que el partido debería afrontar esos gastos, ya que el cambio de candidaturas se produjo fuera de los plazos habituales.

El artículo 63 del Código Nacional Electoral establece que las impugnaciones y modificaciones deben presentarse con al menos 60 días de antelación al acto comicial, por lo que la decisión final dependerá del juzgado electoral a cargo del juez Alejo Ramos Padilla.

Desde el entorno libertario aseguraron que aún no se imprimió más del 50% de las papeletas, como afirmó la oposición, y que buscarán reimprimir la totalidad de las boletas correspondientes a la provincia de Buenos Aires.