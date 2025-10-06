Espert renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda

El diputado nacional José Luis Espert presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La decisión se conoció este lunes, apenas un día después de que también oficializara su retiro como candidato a renovar su banca en las elecciones legislativas de octubre.

Espert, referente liberal que llegó al Congreso con el respaldo de La Libertad Avanza, comunicó su dimisión al presidente Javier Milei, quien la aceptó públicamente. En declaraciones oficiales, el mandatario consideró que fue un acto de generosidad política: “Antepuso el país a una situación personal”.

El legislador afirmó que su salida fue motivada por el deseo de “dar un paso al costado por la Argentina”, en medio de lo que describió como “una operación orquestada por un sistema que destruyó al país”, en alusión directa al kirchnerismo y a los candidatos Jorge Taiana y Juan Grabois.

Contexto político y judicial

En su comunicado, Espert también apuntó contra el “juicio mediático despiadado” del que dijo ser víctima, y aseguró que demostrará su inocencia ante la Justicia “sin fueros ni privilegios”. Pese a no haber detallado públicamente los motivos concretos de su situación judicial, el diputado aseguró que dará explicaciones “en su debido momento y en donde corresponda”.

Además, envió un mensaje interno a los integrantes de La Libertad Avanza: “No se dejen psicopatear”, pidió, y agregó que su decisión busca evitar que “el proyecto de país que emprendimos se desmorone”.

Comisión clave

La Comisión de Presupuesto y Hacienda es una de las más relevantes de la Cámara baja, ya que allí se discuten los proyectos económicos, financieros y fiscales del Poder Ejecutivo. Por el momento, no se ha informado quién ocupará la presidencia en reemplazo de Espert, en un contexto de creciente tensión política dentro del oficialismo.