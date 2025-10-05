Colón cerró su participación en la Primera Nacional con un triunfo ante Defensores Unidos

Colón derrotó este sábado por la tarde a Defensores Unidos de Zárate por 1 a 0, en el estadio Brigadier López, y cerró su participación en la Primera Nacional con una victoria. El único gol del encuentro fue convertido por Christian Bernardi, en el primer triunfo del ciclo encabezado por Ezequiel Medrán.

Durante el primer tiempo, el equipo rojinegro fue dominador absoluto. Con buen manejo de pelota y movilidad en la mitad de la cancha, Colón generó varias situaciones claras de gol ante un rival que se mostró desordenado y sin peso ofensivo.

Bernardi, Ignacio Lago y Brian Yunis fueron los jugadores más desequilibrantes, y el Sabalero tuvo chances a través de remates de media distancia y un tiro libre del capitán que se estrelló en el travesaño.

En el complemento, Colón mantuvo la iniciativa y encontró la ventaja a los pocos minutos: Bernardi capturó un rebote dentro del área y definió cruzado para el 1-0. Luego, Defensores Unidos tuvo una oportunidad de empatar con una jugada reclamada como penal, pero el árbitro Nelson Sosa consideró que no hubo infracción.

El equipo de Medrán controló el desarrollo del partido y administró la ventaja hasta el final, sin pasar sobresaltos. Sobre el cierre, Matías Córdoba tuvo una clara ocasión para ampliar la diferencia, pero su remate se fue desviado con el arco a disposición.

De esta manera, Colón cerró un 2025 irregular, en el que no logró cumplir los objetivos propuestos, pero consiguió terminar con una victoria que le permite al plantel y al cuerpo técnico encarar con otra perspectiva la planificación de la próxima temporada.

Con Medrán ratificado al frente del equipo y en la antesala de las elecciones previstas para el 30 de noviembre, el club buscará reorganizar su proyecto deportivo de cara a 2026, con el objetivo de volver a ser protagonista en la lucha por el ascenso.