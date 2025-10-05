Lunes 06 de octubre de 2025

Deportes — 05.10.2025 —

Colón cerró su participación en la Primera Nacional con un triunfo ante Defensores Unidos

El Sabalero superó 1 a 0 a Defensores Unidos de Zárate en la última fecha de la Primera Nacional. El gol fue convertido por Christian Bernardi, en el primer triunfo de Ezequiel Medrán como entrenador.

Con gol de Bernardi, Colón venció 1 a 0 a Defensores Unidos y despidió la temporada con una victoria.
Con gol de Bernardi, Colón venció 1 a 0 a Defensores Unidos y despidió la temporada con una victoria.

Colón derrotó este sábado por la tarde a Defensores Unidos de Zárate por 1 a 0, en el estadio Brigadier López, y cerró su participación en la Primera Nacional con una victoria. El único gol del encuentro fue convertido por Christian Bernardi, en el primer triunfo del ciclo encabezado por Ezequiel Medrán.

Durante el primer tiempo, el equipo rojinegro fue dominador absoluto. Con buen manejo de pelota y movilidad en la mitad de la cancha, Colón generó varias situaciones claras de gol ante un rival que se mostró desordenado y sin peso ofensivo.
Bernardi, Ignacio Lago y Brian Yunis fueron los jugadores más desequilibrantes, y el Sabalero tuvo chances a través de remates de media distancia y un tiro libre del capitán que se estrelló en el travesaño.

En el complemento, Colón mantuvo la iniciativa y encontró la ventaja a los pocos minutos: Bernardi capturó un rebote dentro del área y definió cruzado para el 1-0. Luego, Defensores Unidos tuvo una oportunidad de empatar con una jugada reclamada como penal, pero el árbitro Nelson Sosa consideró que no hubo infracción.

El equipo de Medrán controló el desarrollo del partido y administró la ventaja hasta el final, sin pasar sobresaltos. Sobre el cierre, Matías Córdoba tuvo una clara ocasión para ampliar la diferencia, pero su remate se fue desviado con el arco a disposición.

De esta manera, Colón cerró un 2025 irregular, en el que no logró cumplir los objetivos propuestos, pero consiguió terminar con una victoria que le permite al plantel y al cuerpo técnico encarar con otra perspectiva la planificación de la próxima temporada.

Con Medrán ratificado al frente del equipo y en la antesala de las elecciones previstas para el 30 de noviembre, el club buscará reorganizar su proyecto deportivo de cara a 2026, con el objetivo de volver a ser protagonista en la lucha por el ascenso.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward