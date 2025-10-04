Espert: “No puedo creer lo que te puede hacer la política y esta basura de Grabois”

El candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert volvió a apuntar este sábado contra el dirigente social Juan Grabois por la denuncia que realizó en su contra, que lo vincula al empresario acusado de narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado.

“No puedo creer lo que te puede hacer la política y también siento bronca contra esta basura de (Juan) Grabois, poniéndome a la par de él: un delincuente”, aseguró Espert en una entrevista radial.

En esa línea, visiblemente conmocionado por la presentación que lo relaciona al narco en plena campaña electoral, el legislador nacional, sostuvo: "Mentalmente estoy con todo, pero por dentro estoy roto por el estrago que el hijo de puta de Grabois hizo con mi nombre y con el de mi familia".