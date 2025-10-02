Triple femicidio: llega a la Argentina Matías Ozorio, ladero de “Pequeño J”

Matías Agustín Ozorio, uno de los principales sospechosos por el triple femicidio narco ocurrido en Florencio Varela, fue expulsado de Perú y llegará esta noche a la Argentina. Está señalado como mano derecha de “Pequeño J”, alias de Janzen Valverde Victoriano, otro de los imputados por el crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

Ozorio fue arrestado en una plaza del distrito Los Olivos, en Lima, el pasado martes. Allí tenía previsto encontrarse con Valverde, también detenido, aunque por su condición de ciudadano peruano enfrenta un proceso de extradición, distinto al de su presunto cómplice.

Este jueves, poco después de las 16:30, un avión de la Fuerza Aérea Argentina aterrizó en la capital peruana con una comitiva integrada por agentes de la Policía Federal, Interpol y la Bonaerense, quienes formalizaron la entrega del detenido. A las 17:36 se concretó el traspaso, tras una conferencia de prensa conjunta entre las autoridades de ambos países.

Se espera que el vuelo arribe a Buenos Aires cerca de las 22 horas, luego de una escala técnica en Salta. Este viernes, Ozorio será indagado por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, quien lleva adelante la investigación.

El operativo de captura fue resultado de un trabajo coordinado de inteligencia entre fuerzas argentinas y peruanas, que incluyó el intercambio de datos sensibles, imágenes y seguimiento en tiempo real. El propio general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, destacó que la expulsión se realizó en un plazo exprés de 24 horas.

Por su parte, Valverde permanece detenido en Lima. Su situación judicial será definida en el marco de un proceso de extradición que involucra al Poder Judicial y al Ministerio Público de ambos países.

El triple femicidio ocurrió en una vivienda de Florencio Varela y está vinculado a una disputa entre bandas narco. Las tres víctimas fueron halladas sin vida en un contexto que, según los investigadores, sugiere un acto de extrema violencia planificado con fines intimidatorios.