Avanza el proyecto de Lewandowski para interpelar al ministro de Salud por las auditorías en discapacidad

El proyecto de resolución impulsado por el senador Marcelo Lewandowski que propone la interpelación a autoridades nacionales en relación con la baja de pensiones por discapacidad, obtuvo dictamen favorable en el Senado de la Nación. Fue en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Salud, y Población y Desarrollo Humano.

La propuesta original solicitaba la comparecencia del ministro de Salud, Mario Lugones, y del entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Sin embargo, el dictamen aprobado finalmente contempla la citación de Lugones y del actual titular de ANDIS.

Durante su intervención, Lewandowski expresó su malestar por la demora en el tratamiento del proyecto, ingresado el pasado 7 de mayo. “No solamente Lugones era el ministro, sino que estaba Spagnuolo y aún no se conocían los audios. Miren si pasó tiempo”, señaló ante sus pares.

El legislador subrayó que “lo que yo quiero es que alguien le explique a las personas con discapacidad y a todo el sector que no está recibiendo las atenciones necesarias. El día a día de la gente es otro”.

Asimismo, Lewandowski remarcó que han pasado cinco meses desde la presentación del proyecto sin respuestas por parte del Congreso ni del Poder Ejecutivo. “Eso es lo que pedimos, que alguien les explique a toda esta gente”, insistió.

Finalmente, el senador sostuvo que “hoy en la Argentina atravesamos situaciones muy graves en materia de salud y no están resueltas”, y pidió que los funcionarios respondan cuestiones concretas que afectan directamente a personas con discapacidad.