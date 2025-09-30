Detuvieron en Perú a “Pequeño J”, señalado como cerebro del triple femicidio de Florencio Varela

Este martes, la Policía Bonaerense confirmó la detención en Perú de “Pequeño J”, el presunto autor intelectual del triple femicidio narco de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido el 19 de septiembre en Florencio Varela. El operativo se concretó en la localidad de Pucusana, al sur de Lima, en coordinación con la dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú.

El detenido, identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano, fue sorprendido cuando se dirigía a un encuentro con su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, en una plaza del distrito Los Olivos. Ambos estaban siendo monitoreados mediante entrecruzamientos telefónicos.

Según fuentes del caso, Valverde Victoriano ingresó ilegalmente a Perú desde Bolivia, utilizando tres celulares y distintos chips para evitar ser rastreado. Durante el viaje, incluso se ocultó en la cama de un camión de transporte de pescado para sortear controles policiales. La captura se produjo antes de que lograra concretar la reunión con Ozorio, quien también fue detenido ese mismo día.

Con esta nueva aprehensión, ya son nueve los implicados detenidos por el crimen de las tres jóvenes. La investigación sostiene que las víctimas fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta, pero en realidad fueron llevadas a su ejecución, que incluyó torturas, asesinato y entierro clandestino. El hecho fue transmitido en vivo por redes sociales, según indicaron fuentes judiciales.

Para el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, “Pequeño J” pretendía expandir su red de venta de tusi en el conurbano bonaerense, en alianza con bandas peruanas. También lo describió como un sujeto sádico y extremadamente violento, que reclutaba chicas adolescentes bajo una estética reguetonera y utilizaba a hombres armados como su escolta personal, conocidos como “los perros”.

El trabajo de captura contó con la colaboración internacional entre el general Santos Villalta y el coronel Hebert Troya Achaa, de la Policía peruana, junto a la DDI de la provincia de Buenos Aires. El caso continúa en investigación a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, de Homicidios de La Matanza.