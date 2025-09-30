El agro promete casi u$s33.000 millones en exportaciones, pero advierte por la presión fiscal

La campaña agrícola 2025/26 comienza con expectativas alentadoras: la Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyecta una producción total de 142,6 millones de toneladas, un incremento de 8,9% interanual. Este volumen permitiría alcanzar exportaciones por casi u$s33.000 millones e inyectar a la economía más de u$s43.200 millones en valor agregado.

Sin embargo, las proyecciones positivas conviven con un reclamo persistente: la presión impositiva. “Los impuestos distorsivos sobre la producción deben ser eliminados”, advirtió el presidente de la Bolsa, Ricardo Marra, quien además destacó la necesidad de reglas claras y políticas estables que incentiven la inversión de largo plazo.

Según el informe, el maíz será el gran protagonista, con una cosecha estimada en 58 millones de toneladas (+18,4%), impulsada por el incremento del área sembrada y un mayor uso de tecnología. El girasol también marcaría un récord, con 5,8 millones de toneladas (+16%).

En contraposición, la soja vuelve a retroceder: la proyección es de 48,5 millones de toneladas, lo que implica una caída del 3,6% respecto del ciclo previo, acompañada por una reducción del área sembrada. En tanto, el sorgo se ubicaría en 3 millones de toneladas, con una baja de 3,2%.

El economista jefe de la Bolsa, Ramiro Costa, sostuvo que el potencial del país es aún mayor y que, con un esquema fiscal competitivo, la producción podría superar los 155 millones de toneladas. “Con políticas estables y previsibles, el agro puede consolidar un salto productivo sostenido que no solo beneficie al sector, sino a toda la economía argentina”, afirmó.

En definitiva, la nueva campaña promete más dólares, más impuestos y más valor agregado. Pero mientras el campo insiste en que su aporte es decisivo para la economía nacional, también recuerda que la carga tributaria sigue siendo un freno para liberar todo su potencial.

*Con información de Ámbito.