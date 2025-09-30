Martes 30 de septiembre de 2025

30.09.2025

Milei habló sobre el escándalo en ANDIS: "¿Si vos te podés quedar con el 100% por qué te vas a quedar con el 3%?"

El Presidente volvió a referirse a la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Negó las acusaciones contra su hermana y explicó que echó a Diego Spagnuolo por no denunciar si conocía irregularidades.

El Presidente volvió a referirse al escándalo que apunta contra su hermana y el extitular de la agencia, Diego Spagnuolo. (Foto: Archivo)

El presidente Javier Milei volvió a pronunciarse este martes sobre el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a partir de los audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en los que se lo escucha hablar de un supuesto esquema de retornos que involucraría a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En declaraciones a A24, el mandatario calificó de “falsas” las acusaciones y sostuvo que se trata de “chimentos de peluquería”. Según afirmó, “en política es común hablar pestes de todo el mundo sin pruebas” y remarcó que Spagnuolo “nunca tuvo ese tipo de conversaciones conmigo”.

Milei explicó que la decisión de desplazar a Spagnuolo no se basó en la veracidad de los audios, sino en su conducta como funcionario. “Si él hubiera visto eso, tendría que haberlo denunciado. Como no lo hizo, y los audios tomaron estado público, lo eché por incumplir con sus deberes”, dijo. Y agregó que también se enteró de que “se la pasaba hablando mal de otros funcionarios”.

En relación con las acusaciones contra su hermana, el Presidente fue categórico: “Es absolutamente ridículo”. Recordó que al asumir, Karina Milei dispuso transferir la ANDIS de la Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de Capital Humano. “Si vos te podés quedar con el 100, ¿por qué te vas a quedar con el 3? Es ridículo, no resiste el menor análisis”, argumentó.

El escándalo, que estalló semanas atrás, mantiene en la agenda pública las denuncias sobre presuntos retornos en licitaciones de medicamentos vinculados a la ANDIS. Mientras tanto, desde la oposición se impulsa en el Congreso la interpelación de Karina Milei para que brinde explicaciones sobre el caso.

