Milei: “No tengo dudas de que vamos a ganar el 26 de octubre”

El presidente Javier Milei aseguró no tener dudas “del triunfo” de La Libertad Avanza en las elecciones nacionales de octubre, relativizó la derrota en los comicios bonaerenses por ser “distritales y no nacionales”, y desestimó las acusaciones contra su hermana, Karina Milei, por las supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Además respaldó al candidato José Luis Espert, denunciado por relaciones con el narcotráfico, respaldó a Martín y Eduardo ‘Lule’ Menem, y criticó con dureza al kirchnerismo, del que dijo “son el partido del Estado y están tratando de romper todo” y los comparó con “una banda de forajidos” (material por separado).

“No tengo dudas de que vamos a ganar el 26 de octubre” vaticinó el mandatario, al tiempo que dijo que luego de ese triunfo “va a haber una fuerte baja de la volatilidad”, porque “el escenario futuro va a estar claro” y va a desaparecer “la incertidumbre de hoy generada por el ruido de la oposición”.

Aseveró que de cara a las elecciones “la única propuesta de la oposición es romper todo lo que hicimos nosotros, con un gran nivel de irracionalidad”, y sostuvo que solo “los gerentes de la pobreza estaban mejor con el Gobierno anterior.

En ese marco encuadró las agresiones sufridas ayer en Tierra del Fuego, donde Milei debió cancelar una caminata en Ushuaia ante la presencia de manifestantes contrarios a su Gobierno.

Señaló que en Tierra del Fuego “nos topamos con los violentos de siempre, en otra muestra de intolerancia de facciones del kirchnerismo que llamaron a hacer un escrache y a tener consignas violentas. También lo hicieron en Lomas de Zamora, y nos amenazaron cuando hicimos un acto en Moreno. Están mostrando la peor cara que tienen”, afirmó.

Tras destacar que “el kirchnerismo tiene como habito si no está en el poder destrozar”, pidió que “la gente tenga conciencia de que ellos, que acusan de fascistas a todo el mundo, son los verdaderos fascistas”.

De inmediato aseguró: “Gente descontenta puede haber, pero yo salgo a la calle y nunca tengo problemas. Puede haber alguien que se queje, pero es parte de la vida democrática y se resuelve en las urnas”, djo en una entrevista con la señal de noticias A24.

Ante una consulta sobre los audios atribuidos al ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, enfatizó que “lo que dice (en los audios) es falso”, y explicó que “en política hay mucha gente que se dedica a hablar pestes de otras personas, se juntan con otros y hablan pestes de todos y después no hay pruebas de nada. Yo los llamo chimentos de peluquería”.

Indico que Spagnuolo fue desplazado del cargo porque si conocía irregularidades “debería haberlas denunciado en cumplimiento de los deberes de funcionario público”, desestimó que su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, haya estado involucrada y considero normal que no se haya expresado sobre ese tema.

“Mi hermana es una persona que no habla mucho, por qué debería cambiar su forma de ser. Es ridículo, cuando llegamos al Gobierno la ANDIS estaba bajo la órbita de la secretaría general, mi hermana la mandó a Capital Humano, y Sandra (por Pettovello) la derivó al Ministerio de Salud”.

Tras recalcar que la ANDIS podía haber seguido bajo la órbita de la Secretaría General, dijo que “si te podés quedar con el 100 por ciento, por qué te vas a quedar con el 3”.

Además, relacionó esas denuncias con “una red de espionaje paralelo para espiar al Poder Ejecutivo”, y menciono que él mismo “ya había hecho una denuncia contra (Jorge) Rial y (Mauro) Federico, que terminó confesando que habían montado una red de espionaje sobre mis perros”.

Milei dijo además comprender “la percepción” de sectores populares que pueden no ver mejoras en lo económico, pero resaltó que lo importante “es el mensaje hacia adelante”, y destacó mejoras como “la inflación a la baja, que han salido de la pobreza 12 millones de personas y de la indigencia 6 millones”.

“¿La situación esta dura? Sí, complicadísima porque hay un 31 % de pobres pero no se resuelve en un chasquido de dedos”, aseveró.

Explicó que debido a un “contexto electoral que era positivo para el Gobierno”, desde la oposición” salieron a romper todo”, y como ejemplo menciono que “desde el Congreso de la Nación hay una vocación destructiva” con la “consecuencia de que aumentó el riesgo país, se disparó la tasa de interés y se frenó la actividad económica”.

Sin embargo, Milei aseguró que después de un triunfo electoral de La Libertad Avanza “el escenario futuro va a estar claro”, y se dejará de lado “la incertidumbre generada por una oposición cuya única propuesta es romper lo que hicimos nosotros”.

El Presidente aseguró que tras los comicios de octubre encarará una agenda de reformas como “la tributaria, la laboral y la apertura de la economía” y sostuvo que “desregular el mercado laboral creara muchos puestos de trabajo. De hecho ya la estamos negociando”, expresó.