Atacaron un colectivo de Continental en la Ruta 1 y un pasajero resultó herido

Por Santotomealdía



Un hombre de 48 años resultó herido en el rostro luego de que un colectivo de la empresa Continental, que presta el servicio C Verde, fuera atacado con piedras en la Ruta 1, en jurisdicción de Colastiné. El hecho ocurrió alrededor de las 21:20 de este lunes, y el herido fue trasladado al hospital Cullen por personal del SIES 107.

Según el parte policial, el colectivo circulaba en sentido norte-sur cuando, a la altura del kilómetro 1,5 de la Ruta 1, desconocidos arrojaron piedras que impactaron contra una de las ventanas del lado derecho. El chofer detuvo la marcha unos metros más adelante y dio aviso a las autoridades.

Al llegar al lugar, personal del Comando Radioeléctrico entrevistó al pasajero de 48 años, quien relató haber recibido astillas de vidrio en el rostro debido al estallido de la ventanilla. Por este motivo, se solicitó asistencia médica.

Al lugar acudió el móvil 06 del SIES 107, a cargo del enfermero Iedro, quien dispuso el traslado del herido al hospital José María Cullen para una mejor atención, ya que no contaba con los recursos necesarios para asistirlo en el lugar.

El caso fue caratulado como “daños y lesiones”, y se dio intervención a la Comisaría 28ª. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de turno.