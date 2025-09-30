Un individuo fue identificado en la vía pública y tenía pedido de captura

Un hombre fue demorado en nuestra ciudad por tener un pedido de captura vigente, en el marco de una causa judicial por violencia de género. El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé, en horas de la madrugada de este martes.

Según la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 00:30 en la intersección de calles Urquiza y Córdoba, donde los agentes identificaron a un individuo de 37 años. Al verificar sus datos en el sistema, constataron que el sujeto presentaba un pedido de captura activo desde el 25 de julio de 2025 por una causa de lesiones leves dolosas agravadas.

Como resultado, el hombre fue trasladado a la Comisaría 12ª, donde continuaron las diligencias de rigor con intervención de la fiscalía correspondiente.