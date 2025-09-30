Policiales — 30.09.2025 —
Dos hombres armados fueron aprehendidos tras una persecución en barrio Las Vegas
Los aprehendidos, de 40 y 47 años, se movilizaban en motocicleta y arrojaron el arma entre pastizales al advertir la presencia policial.
Dos hombres fueron aprehendidos por la policía en barrio Las Vegas, en la zona oeste de nuestra ciudad, luego de intentar huir a bordo de una motocicleta y descartar un arma de fuego. El procedimiento se desarrolló en la mañana del lunes, en la zona de M. Leiva y Alberdi, y estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé.
Según la información oficial, los agentes patrullaban preventivamente cuando advirtieron que el acompañante de una moto manipulaba un objeto a la altura de la cintura. Al intentar identificarlos, uno de los hombres arrojó un arma de fuego entre los pastizales y ambos intentaron escapar. Tras una breve persecución, fueron alcanzados y reducidos con la colaboración de otras unidades.
Durante el rastrillaje, los policías hallaron un revólver calibre 32. Además, procedieron al secuestro del armazón del arma y del motovehículo en el que se trasladaban los detenidos. Ambos sujetos, de 40 y 47 años, quedaron a disposición de la justicia.
El procedimiento fue trasladado a la Comisaría 23ª de la ciudad, donde se labraron las actuaciones correspondientes. La fiscalía de turno intervino en el caso.