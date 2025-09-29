El Liceo Municipal abre la inscripción para un Taller de Trompeta

El Liceo Municipal “Faustino M. San Juan” abrió la inscripción para un nuevo Taller de Trompeta, destinado a personas a partir de los 11 años de edad. Se trata de una propuesta formativa que busca acercar la música a la comunidad y generar nuevas oportunidades de aprendizaje artístico.

Las clases serán individuales, con una duración de 30 minutos cada una, y se dictarán los viernes entre las 15 y las 17 horas, en la sede del Liceo (Castelli 1636). El taller se desarrollará entre el 3 de octubre y el 28 de noviembre de 2025.

La inscripción se llevará a cabo de forma presencial en el edificio del Liceo, del 29 de septiembre al 1 de octubre, en los horarios de 9:00 a 12:00 y de 18:30 a 20:30 horas. Los cupos son limitados.

Requisitos para la inscripción:

Fotocopia del DNI del alumno/a.

En caso de contar con Certificado Único de Discapacidad (CUD) , presentar original y fotocopia.

Para los menores de edad, se deberá presentar el DNI del responsable legal y fotocopia de la libreta escolar.

Desde la institución destacaron que esta nueva propuesta fortalece la formación cultural y artística de la ciudad, promoviendo la creatividad, la inclusión y el acceso a espacios de aprendizaje para todas las edades.