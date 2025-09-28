Pullaro: “Un país que pretende desarrollarse no puede tener rutas en mal estado”

En el marco de la XXIX Fiesta Nacional del Transporte, celebrada este sábado en Pujato, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pidió al Gobierno nacional que se ocupe del mantenimiento de las rutas que atraviesan el territorio provincial. Ante miles de asistentes, sostuvo que “un país que pretende desarrollarse no puede tener rutas en mal estado”.

El mandatario provincial remarcó que en algunos tramos se hicieron reparaciones mínimas por órdenes judiciales, pero criticó que la Nación “se haya desentendido de la red vial”. Según advirtió, el deterioro de las rutas encarece la logística y genera más riesgos de siniestros viales.

En ese sentido, Pullaro recordó que Santa Fe presentó un proyecto para que se le transfiera el mantenimiento de las autovías de las rutas nacionales 33, 11 y 34, con el objetivo de mejorar la seguridad y reducir la siniestralidad. “El Gobierno nacional no puede sostener el equilibrio fiscal dejando de prestar servicios básicos y sin reparar los bienes públicos de forma eficaz”, cuestionó.

Durante su intervención, el gobernador destacó además el papel del interior productivo como motor del país. “Esta fiesta es cada año más grande y más popular. En un contexto muy complicado para la República Argentina, el interior empuja la rueda que hace crecer y sostiene al país. Ojalá Argentina se pareciera más a Pujato, a Santa Fe y a este interior productivo”, afirmó.

El evento contó con una gran concurrencia y la presencia de dirigentes provinciales y nacionales. El presidente comunal de Pujato, Daniel Quacquarini, agradeció el respaldo provincial y sostuvo que la fiesta “demuestra que el interior existe y que es el interior productivo el que va a sacar adelante a la Argentina”.

La celebración, que comenzó a realizarse en 1994, reúne a transportistas, productores y vecinos de toda la región. Se caracteriza por su exposición agroindustrial, el desfile de camiones, actividades culturales y recreativas, y se consolidó como un acontecimiento tradicional y clave para la zona.