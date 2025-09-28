Triple femicidio de Florencio Varela: seis detenidos y dudas sobre el rol del líder narco “Pequeño J”

El triple femicidio de Florencio Varela, que tuvo como víctimas a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), continúa avanzando en el terreno judicial con seis detenidos y la búsqueda internacional de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como líder de la organización narco responsable del crimen.

En las últimas horas se confirmó la detención de Ariel Giménez, de 29 años, acusado de haber cavado el pozo en el que fueron enterradas las jóvenes en una vivienda de Florencio Varela. Con su arresto, ya son seis los sospechosos apresados en el marco de la causa, que también incluye a Miguel Villanueva Silva (27), Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18), Magalí Celeste González Guerrero (28) y Lázaro Víctor Sotacuro, este último extraditado desde Bolivia tras haber sido identificado como el chofer de la camioneta blanca en la que trasladaron a las víctimas.

Mientras tanto, Interpol mantiene vigente la notificación roja contra “Pequeño J”, de nacionalidad peruana, acusado de ser el autor intelectual del triple crimen. Sin embargo, desde el entorno de las víctimas surgen cuestionamientos a esa hipótesis.

Sabrina, la madre de Morena, denunció este fin de semana haber sido agredida por la Policía Federal durante la marcha realizada en Plaza de Mayo y expresó su desconfianza respecto de la investigación. “Para mí, a cualquiera que le preguntás por el tipo ese... ¿Sabés qué parece? El verdulero de la esquina, no parece ningún jefe narco”, señaló. Y agregó: “No es capaz de negociarme ni un cajón de naranjas. Obvio que no es él. No creo que sea el autor intelectual”.

Los familiares de Brenda, Morena y Lara insisten en que se profundice la investigación y cuestionan el accionar de las fuerzas de seguridad y de la Justicia bonaerense, a las que acusan de negligencia e intentos de desviar el foco de la causa.

El caso, investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de La Matanza, está caratulado como triple homicidio calificado. Este lunes el fiscal Carlos Arribas indagará a los últimos dos detenidos, mientras continúan las marchas en reclamo de Justicia.