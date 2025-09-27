Colón volvió a perder: cayó 1 a 0 frente a Estudiantes en Caseros

Por la fecha 33 del Grupo B de la Primera Nacional, Colón perdió 1 a 0 ante Estudiantes de Buenos Aires, en un partido disputado este sábado en el estadio Ciudad de Caseros y arbitrado por Julio César Barraza. El gol del encuentro fue convertido por Mateo Acosta, de penal, en la primera mitad.

El Sabalero, que llegaba con la intención de cortar una racha de nueve encuentros sin triunfos, volvió a mostrar una imagen desdibujada y se quedó sin respuestas futbolísticas. El penal que definió el partido se originó en un grosero error de Castet, que no pudo dominar la pelota y terminó cometiendo la infracción dentro del área.

En el primer tiempo, Estudiantes fue superior y generó varias situaciones, encontrando bien parado al arquero Tomás Paredes, una de las pocas figuras de Colón. El local encontró justicia en el marcador cuando Acosta transformó en gol el penal cobrado por Barraza.

Durante el complemento, el conjunto dirigido por Ezequiel Medrán intentó algunas variantes, pero careció de peso ofensivo. Con poco, Estudiantes controló el partido y no pasó sobresaltos, frente a un Colón que volvió a mostrar falta de ideas y profundidad.

La derrota dejó al rojinegro con 20 caídas en el campeonato, acumulando una de las peores campañas de su historia reciente. En sus últimos diez partidos, sumó apenas dos empates y ocho derrotas.

Colón cerrará su participación en la Primera Nacional el próximo fin de semana, cuando reciba en Santa Fe a Defensores Unidos de Zárate, en lo que será su última presentación de una temporada marcada por la irregularidad y el desencanto de su gente.