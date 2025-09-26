Unión sumó un punto en un partido discreto ante Banfield

Por Santotomealdía



En el inicio de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Unión empató 0 a 0 en su visita a Banfield. El encuentro, disputado en el sur del Gran Buenos Aires, fue chato, mal jugado y con pocas situaciones de gol, pero le permitió al tatengue sumar un punto como visitante.

La ocasión más clara para el rojiblanco estuvo en los pies de Nicolás Palavecino, quien en una contra recibió por izquierda, enganchó hacia el medio y definió al segundo palo de Sanguinetti, aunque su remate se fue apenas desviado.

Banfield, que había tenido una aproximación con López García al inicio del segundo tiempo, empujó sobre el final y generó un par de chances a través de Lautaro Ríos. En esos pasajes, se destacó la actuación del arquero Tagliamonte, que fue determinante para mantener en cero el arco tatengue.

Con este resultado, Unión deberá esperar el desarrollo de la fecha para conocer su ubicación definitiva en la tabla. Su próximo compromiso será el viernes próximo, en Santa Fe, frente a Aldosivi.