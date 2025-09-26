Lanzan una nueva edición del curso de Gestión Empresarial para emprendedores

La Municipalidad de Santo Tomé, a través de su Dirección de Producción, abrió la inscripción para una nueva edición del Curso de Gestión Empresarial, una iniciativa gratuita que busca acompañar a pequeños emprendedores locales en el desafío de transformar una idea en un proyecto real, rentable y sostenible.

Esta capacitación, que ya fue dictada en ocasiones anteriores con muy buena respuesta por parte de los participantes, se desarrollará durante los meses de octubre y noviembre, y constará de cuatro encuentros presenciales de tres horas cada uno. La propuesta apunta a fortalecer conocimientos y habilidades clave para la gestión de emprendimientos, combinando herramientas teóricas y prácticas.

A lo largo del curso, se abordarán temas como el autodiagnóstico personal, el uso de herramientas como el análisis FODA, los principios del marketing, la segmentación de mercado, las ventas online, la fijación de precios y el cálculo del punto de equilibrio, entre otros aspectos esenciales para la sostenibilidad de un negocio.

La inscripción estará abierta de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 horas, y puede realizarse de manera presencial en Maciá 1933 (Dirección de Producción) o por Whatsapp al 342 447 3786.

Con esta nueva edición del curso, el Municipio ratifica su compromiso con el desarrollo del ecosistema emprendedor de nuestra ciudad, generando espacios de formación que contribuyen al crecimiento económico y social de la comunidad.