Estudiantes no pudo en los penales y dijo adiós a la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025, tras perder en la definición por penales ante Flamengo por 4 a 2, en un partido disputado este miércoles en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Durante los 90 minutos, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez se impuso por 1 a 0 con gol de Gastón Benedetti, resultado que igualó la serie en el 2 a 2 global, tras la derrota 2-1 sufrida en la ida en Brasil.

En la tanda de penales, el arquero del conjunto brasileño, Agustín Rossi, se convirtió en figura al atajar los disparos de Benedetti y Santiago Ascacibar, lo que permitió a Flamengo avanzar a las semifinales del certamen continental.

A lo largo del encuentro, Estudiantes mostró una imagen sólida y dominó varios pasajes del juego. Incluso, tuvo ocasiones para aumentar la ventaja, con un gol anulado por offside y situaciones claras protagonizadas por Cetré y Benedetti. Sin embargo, no logró quebrar nuevamente la resistencia del arquero rival.

La eliminación deja un sabor amargo en el conjunto platense, que había hecho méritos para estirar la serie más allá de los 90 minutos. La eficacia de Flamengo desde los doce pasos terminó inclinando la balanza en una llave muy pareja.