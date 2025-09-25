La Selección Argentina jugará ante México y Honduras los últimos amistosos antes del Mundial 2026

La Selección Argentina ya conoce a sus rivales para los dos últimos amistosos antes del inicio del Mundial 2026. El conjunto conducido por Lionel Scaloni enfrentará a México y Honduras en Estados Unidos, en partidos programados para disputarse en junio, aproximadamente quince días antes del debut mundialista.

Si bien aún restan confirmarse las fechas exactas y los estadios, se informó que la realización del encuentro frente a Honduras está sujeta a que ambos seleccionados no compartan grupo en el sorteo, mientras que el amistoso con México dependerá de la organización del calendario del equipo anfitrión del torneo.

La elección de estos rivales responde a la intención del cuerpo técnico de probar a la Albiceleste frente a equipos de estilos diferentes, con exigencias competitivas variadas. En el caso de México, además, existe un historial reciente atractivo: en el Mundial de Qatar 2022, Argentina se impuso por 2 a 0 en fase de grupos. A lo largo de la historia, la Albiceleste suma 16 triunfos en 32 enfrentamientos, mientras que el seleccionado mexicano ganó en cuatro oportunidades.

Antes de esos encuentros, la agenda de Argentina contempla una gira por Norteamérica en octubre. El viernes 10 enfrentará a Venezuela en Miami, y el lunes 13 lo hará ante Puerto Rico en Chicago. En noviembre, el plantel viajará a Angola y la India, donde disputará dos amistosos más en el marco de la ventana FIFA, uno de ellos ante el seleccionado local y el otro frente a Estados Unidos o Qatar.

El 5 de diciembre en Washington se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial, donde el equipo campeón del mundo conocerá a sus primeros rivales.

Por otra parte, la primera ocasión en que Lionel Messi podría volver a vestir oficialmente la camiseta nacional será en la Finalissima frente a España, torneo que reúne a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Ese partido está previsto para marzo de 2026, aunque la sede aún no está definida. Londres, Montevideo, Qatar y Arabia Saudita son algunas de las ciudades candidatas.