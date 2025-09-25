Según datos de INDEC, la pobreza bajó 6,5 puntos y afecta al 31,6% de la población

Por Santotomealdía



El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la pobreza alcanzó al 31,6% de la población durante el primer semestre de 2025. La cifra implica una disminución de 6,5 puntos porcentuales en comparación con el 38,1% del segundo semestre de 2024, y se ubica muy por debajo del 52,9% registrado en el mismo período del año pasado.

Según el organismo, la proporción de hogares por debajo de la línea de pobreza se ubicó en 24,1%, mientras que dentro de ese conjunto un 5,6% de los hogares se encuentra en la indigencia, condición que alcanza al 6,9% de las personas. En términos absolutos, los datos del informe proyectan que en el país hay 15,05 millones de personas en situación de pobreza y 3,39 millones en la indigencia.

El documento, titulado “Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos”, remarca que la pobreza mostró una baja de 4,5 puntos porcentuales en hogares y de 6,5 puntos en personas respecto al semestre anterior. En tanto, la indigencia retrocedió 0,8 puntos en hogares y 1,3 en personas.

El informe también detalla la distribución por edades. Entre los niños y adolescentes de 0 a 14 años, el 45,4% vive en hogares bajo la línea de pobreza. En el grupo de 15 a 29 años la incidencia fue del 37,0%, mientras que en los adultos de 30 a 64 años alcanzó el 27,7%. Entre los mayores de 65 años, en tanto, el 10,8% se ubicó en esa condición.

En cuanto a las regiones, las mayores incidencias de pobreza se registraron en el Noreste (39,0%) y Cuyo (33,8%), mientras que los valores más bajos correspondieron a la Patagonia (27,0%) y la región Pampeana (30,5%).

De esta forma, la tasa de pobreza se ubicó en su menor nivel desde el primer semestre de 2018, cuando fue del 27,3%, mientras que la indigencia alcanzó el valor más bajo desde fines de 2018.