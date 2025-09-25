Proponen crear un Destacamento Policial en el DUE 23 para reforzar la seguridad en el Norte

La concejal Gisel Miravete, del bloque La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ordenanza para la creación de un Destacamento Policial en la zona del DUE 23, en el sector Norte de la ciudad. La propuesta tiene como eje central fortalecer la seguridad y garantizar una mayor presencia policial en un área que, según destacan desde el bloque, “crece día a día”.

La iniciativa contempla la utilización de una parcela municipal de más de 3.000 metros cuadrados, ubicada estratégicamente en esa zona. Además, prevé la gestión correspondiente ante el Gobierno de la Provincia y la inclusión de los gastos necesarios en el Presupuesto 2026, lo que busca asegurar la viabilidad concreta del proyecto.

“Queremos mayor presencia policial y patrullaje, protegiendo a los vecinos y asegurando la tranquilidad en una zona que crece día a día”, señalaron desde el bloque que impulsa la propuesta.

El proyecto se fundamenta en lo establecido por la Ordenanza N° 3476/2021, que habilita al Departamento Ejecutivo Municipal a destinar espacios estratégicos para el uso de la Policía de la Provincia de Santa Fe. En ese marco, la medida apunta a que la seguridad sea un bien público efectivo para todos los santotomesinos, especialmente en sectores donde se detecta una creciente demanda vecinal en materia de prevención.