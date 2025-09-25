El presidente de la Rural cuestionó el final de las retenciones 0%: “Muchos productores se quedaron afuera”

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, manifestó su preocupación por la rápida finalización del régimen de retenciones cero para la exportación de granos y subproductos, al señalar que muchos productores quedaron fuera de la posibilidad de acceder al beneficio.

El esquema había sido establecido por el Decreto 682/2025, que fijaba una ventana hasta el 31 de octubre o hasta completar un cupo de USD 7.000 millones en ventas al exterior, lo que ocurriera primero.

Ese tope fue alcanzado en apenas 72 horas, según anunció el organismo tributario ARCA, que informó la baja inmediata del sistema para Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) bajo ese régimen. A partir de entonces, volvió a regir el esquema de retenciones anterior.

“Resulta llamativo que, en tan poco tiempo, la exportación haya presentado tantas declaraciones juradas para cubrir semejante monto. Por eso es importante manejar información concreta y establecer cómo se distribuyeron esos recursos”, sostuvo Pino en declaraciones radiales. También remarcó que desde la entidad están analizando si el beneficio realmente llegó al productor o si fue absorbido por otros eslabones de la cadena comercial.

El dirigente rural recordó que se trató de una oportunidad inédita: “Fue la primera vez que el complejo soja y sus derivados quedaron exentos de retenciones desde marzo de 2002”. Sin embargo, cuestionó que “el ánimo duró muy poco”, ya que muchos productores quedaron afuera por la brevedad del plazo y por la velocidad con la que se cubrió el cupo.

Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, hasta el 24 de septiembre se habían anotado 11,47 millones de toneladas de productos agroindustriales, valuadas en USD 4.181 millones, lo que representa el 59,7% del tope fijado y casi duplica el récord anterior de ventas externas en un solo día. Especialistas del sector también remarcaron el ritmo acelerado de las operaciones: solo entre soja, sus derivados y maíz se anotaron más de USD 4.200 millones en una jornada.

Desde el Gobierno, en tanto, aclararon que el esquema de retenciones 0% para los productos cárnicos, establecido por el Decreto 685/2025, se mantiene vigente hasta el 31 de octubre.

Frente al posible retorno de los derechos de exportación previos al decreto, Pino advirtió que el sector necesita certezas sobre el valor futuro de su producción, y reiteró que extender el beneficio hasta el plazo inicialmente previsto “podría haber alcanzado a más productores”.