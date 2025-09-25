Javier Milei presentará su nuevo libro con un show musical en el Movistar Arena

El presidente Javier Milei protagonizará un show musical el próximo 6 de octubre en el Movistar Arena, en el marco de la presentación de su nuevo libro, titulado “La construcción del milagro”. El evento, que se realizará en el estadio porteño con capacidad para 15.000 personas, combinará música en vivo y una exposición del contenido de la obra.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el mandatario ensaya una selección de canciones con fuerte carga política, que interpretará como apertura del acto. La propuesta incluirá también una intervención final junto a miembros de su Gabinete, quienes lo acompañarán en el escenario para cerrar el mini concierto.

No es la primera vez que Milei canta ante sus seguidores. En mayo de 2024, durante la presentación de su anterior libro en el Luna Park, interpretó “Panic Show” de La Renga. En aquella ocasión estuvo acompañado por el diputado Alberto Benegas Lynch en batería, su hermano Joaquín en guitarra, y el biógrafo Marcelo Duclós en bajo.

El nuevo evento fue anunciado por el propio presidente a través de su cuenta de X, donde indicó que la participación será libre y gratuita, con reserva de entradas desde el sitio mileielmilagro.com.

En cuanto a la publicación, el libro —editado por Hojas del Sur— tiene 576 páginas y un costo de $32.000 (o $25.600 en preventa en efectivo). Allí, Milei expone los fundamentos del programa económico que impulsa su administración, incluyendo discursos, ensayos y datos técnicos. Según la editorial, se trata de un repaso teórico que busca explicar la política de estabilización que el Gobierno considera clave para revertir la crisis nacional.

Otro dato llamativo es el cambio de sello editorial. Luego de que Planeta retirara del mercado ejemplares de una edición anterior con datos biográficos erróneos, fue Hojas del Sur quien se hizo cargo de esta nueva obra. La editorial también participa de eventos como "La Derecha Fest" y publica autores afines al pensamiento libertario, como Nicolás Márquez y Agustín Laje.