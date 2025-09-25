River perdió ante Palmeiras y se despidió de la Copa Libertadores

River Plate sufrió este miércoles una dura derrota por 3 a 1 frente a Palmeiras en San Pablo y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025, en un encuentro correspondiente a los cuartos de final del certamen continental. El conjunto de Marcelo Gallardo, que había perdido 2 a 1 en la ida, quedó fuera de competencia con un resultado global de 5 a 2.

El "Millonario" había comenzado el partido con buen ritmo y se puso en ventaja rápidamente gracias a un gol de Maximiliano Salas, quien a los 7 minutos del primer tiempo conectó de cabeza un centro de Juan Fernando Quintero. Con ese tanto, River empataba la serie (2-2 global) y alimentaba su ilusión de avanzar.

Durante la primera parte, el equipo argentino presionó alto y controló el ritmo del juego, aunque sin lograr ampliar la ventaja. Sin embargo, en el complemento, el equipo brasileño revirtió el marcador con contundencia. A los 6 minutos del segundo tiempo, Vitor Roque marcó el empate tras una jugada dentro del área.

En los minutos finales, cuando River buscaba con urgencia un nuevo gol, llegó el golpe definitivo. Un contragolpe de Palmeiras terminó con un penal a favor del local y la expulsión de Marcos Acuña por doble amarilla. A los 46 minutos, José Manuel López convirtió desde los doce pasos para el 2-1, y apenas tres minutos después, volvió a anotar con un remate desde afuera del área, sellando el resultado final.

Con esta derrota, River quedó eliminado de la Copa Libertadores en cuartos de final y deberá centrar sus objetivos en el Torneo Clausura y la Copa Argentina. Por su parte, Palmeiras avanzó a las semifinales, donde enfrentará al ganador del cruce entre San Pablo y Liga de Quito, serie que hasta ahora favorece al conjunto ecuatoriano.