Triple femicidio en el conurbano: encontraron muertas a tres chicas que eran buscadas desde el viernes

La investigación por la desaparición de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), vistas por última vez el pasado viernes en Ciudad Evita, terminó este miércoles con un desenlace trágico: las tres fueron halladas asesinadas en una vivienda de Florencio Varela.

Según confirmaron fuentes policiales, las jóvenes habían salido de sus casas el viernes 19 de septiembre desde el Complejo 17 de Camino de Cintura, en La Matanza, en dirección a una estación de servicio de YPF en Avenida Crovara y Monseñor Bufano. Allí, una cámara de seguridad registró el momento en que subieron a una camioneta blanca, lo que constituyó la última imagen en vida.

Tras varios días de búsqueda y movilizaciones de familiares y vecinos, las autoridades confirmaron que los cuerpos encontrados en Florencio Varela corresponden a las tres chicas. Los resultados preliminares de las autopsias determinaron que fueron asesinadas entre la medianoche del viernes y la madrugada del sábado, con diferentes métodos de violencia: golpes, heridas de arma blanca y tentativa de incineración.

En el marco del operativo, la Policía bonaerense detuvo a cuatro sospechosos. Dos de ellos fueron apresados en la misma vivienda donde hallaron los cuerpos, cuando intentaban limpiar restos de sangre con lavandina. Los otros dos fueron capturados en un hotel cercano: entre ellos, un hombre de nacionalidad peruana identificado como presunto integrante de una red narco que opera en la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores.

La principal hipótesis de los investigadores vincula el triple femicidio a una venganza narco en el marco de disputas por el control territorial y la venta de drogas. Incluso, una de las detenidas habría confesado que el crimen estuvo motivado por orden de un traficante prófugo.

El hecho generó una ola de repudio e indignación social. La organización Ni Una Menos convocó a una movilización en Plaza Flores para exigir justicia, mientras que vecinos de La Tablada realizaron cortes de calle en reclamo de respuestas.

El gobernador Axel Kicillof calificó el caso como “un acto de venganza de un grupo narco internacional” y subrayó que “el narcotráfico ejerce además todas las formas de violencia machista”.

En paralelo, los detenidos serán indagados este jueves mientras avanza la causa judicial, que intenta esclarecer no solo el triple femicidio sino también las redes criminales detrás de un crimen que conmocionó al país.