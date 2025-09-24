Quedó constituida la comisión investigadora del fentanilo contaminado en Diputados

La Cámara de Diputados constituyó este martes la comisión especial que investigará la tragedia por el fentanilo contaminado, en un encuentro que se desarrolló en un clima de consenso y que dejó como particularidad que la conducción estará a cargo de tres mujeres de diferentes espacios políticos.

La presidencia recayó en Mónica Fein (Encuentro Federal – Partido Socialista de Santa Fe), mientras que la vicepresidencia fue asignada a Silvana Giudici (PRO) y la secretaría a Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria). Las tres habían impulsado proyectos de resolución para la conformación del cuerpo junto con otros legisladores de distintos bloques.

La comisión fue creada por unanimidad en la sesión del 17 de septiembre, está integrada por 31 miembros y tiene plazo hasta el 9 de diciembre para presentar un informe final con conclusiones y recomendaciones. Entre sus objetivos se destacan:

Investigar la cantidad de casos confirmados, probables y sospechosos vinculados al fentanilo contaminado.

Reconstruir la cronología del brote y evaluar los protocolos activados.

Determinar responsabilidades en el sistema de salud público y privado .

Analizar el rol de los laboratorios involucrados (Ramallo y HLB Pharma) y las fallas en el sistema de trazabilidad.

Durante la reunión constitutiva participó el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, quien deberá receptar las recomendaciones para futuros proyectos de ley.

Tras asumir la conducción, Mónica Fein agradeció la confianza y destacó la madurez de los distintos sectores políticos para llegar a un acuerdo. La legisladora santafesina adelantó que las próximas reuniones —los martes a las 12— estarán destinadas a escuchar a familiares de las víctimas.

“Queremos esclarecer los hechos, analizar responsabilidades administrativas y aportar propuestas”, señaló Fein, quien aclaró que el trabajo parlamentario se desarrollará en paralelo a la causa judicial en curso.

En la misma línea, Silvana Giudici remarcó que el objetivo es “complementar la investigación judicial y no entorpecerla”, mientras que Victoria Tolosa Paz subrayó la necesidad de “aportar como legisladores para mejorar las leyes que regulan la producción, distribución y comercialización de medicamentos”.