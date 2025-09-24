Milei agradeció el apoyo de Estados Unidos: “Juntos construiremos un camino de estabilidad”

El presidente Javier Milei agradeció este miércoles el respaldo financiero anunciado por el gobierno de Estados Unidos, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. La respuesta del mandatario se dio minutos después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmara un paquete de medidas que se negocian con la Argentina.

“Gracias presidente @POTUS y secretario Scott Bessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino. Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad”, escribió el jefe de Estado, en alusión al anuncio que incluye una línea de swap de USD 20.000 millones con el Banco Central, la posibilidad de comprar bonos soberanos y un crédito stand-by mediante el Fondo de Estabilización Cambiaria.

También el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su agradecimiento. “Thank you Secretary Scott Bessent. Argentinos, empieza una nueva era. ¡A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!”, publicó en la red social X.

El respaldo estadounidense ocurre en medio de la incertidumbre generada en los mercados tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires y las recientes dificultades del gobierno para contener la suba del dólar.

En su declaración oficial, Bessent afirmó que Estados Unidos está preparado para actuar rápidamente. Además del swap, mencionó la posibilidad de comprar deuda en los mercados primario y secundario, así como el interés por revisar exenciones fiscales aplicadas a productores de materias primas que convierten divisas extranjeras.

El funcionario destacó los avances económicos del actual gobierno argentino y remarcó que la administración de Donald Trump mantiene una política de respaldo activo a aliados estratégicos. “El presidente Trump le ha dado al presidente Milei un respaldo excepcional, mostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno”, sostuvo.

Bessent también aseguró que, tras las elecciones de octubre, comenzarán a trabajar junto al gobierno argentino en la gestión de sus compromisos financieros.