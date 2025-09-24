Copa Sudamericana: Lanús igualó en el Maracaná y clasificó a semifinales

Lanús empató 1 a 1 con Fluminense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, gracias al triunfo 1 a 0 conseguido en el partido de ida jugado en “La Fortaleza”.

El gol del conjunto brasileño fue anotado por Agustín Canobbio, a los 20 minutos del primer tiempo, mientras que Dylan Aquino marcó la igualdad definitiva a los 22 del complemento. Con este resultado, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino selló su pase a la próxima fase del certamen internacional.

Durante el primer tiempo, el equipo argentino fue ampliamente superado por el local, que logró igualar la serie con una acrobática definición de Canobbio. A pesar de los intentos del “Flu” para ampliar la ventaja, Lanús resistió y logró mantener la diferencia global.

El segundo tiempo comenzó con una demora a raíz de incidentes en las tribunas, donde la Policía brasileña reprimió a la parcialidad visitante por presuntos disturbios en los baños del estadio. Tras algunos minutos, el encuentro se reanudó con normalidad.

En ese contexto, Fluminense volvió a generar peligro, pero Nahuel Losada respondió con seguridad en las jugadas más comprometidas. Luego, en una jugada aislada, Dylan Aquino definió con categoría tras una combinación con Marcelino Moreno y selló el empate definitivo.

En los minutos finales, Germán Cano tuvo una clara oportunidad, pero su cabezazo se estrelló en el palo derecho del arquero argentino. Así, Lanús sostuvo la ventaja global y accedió a las semifinales, donde enfrentará al ganador de la llave entre Alianza Lima y Universidad de Chile, que igualaron sin goles en la ida.

En el plano local, el “Granate” visitará el próximo domingo a Instituto de Córdoba, desde las 20:15, por la décima fecha del Torneo Clausura 2025.