Racing eliminó a Vélez y se metió en las semifinales de la Libertadores

Racing Club venció a Vélez Sarsfield por 2 a 0 en el resultado global y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, instancia que no alcanzaba desde hacía 28 años. El partido de vuelta se disputó este martes en el estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda.

Con este resultado, la “Academia” se metió entre los cuatro mejores equipos del continente y se prepara para disputar una serie clave rumbo a la final del certamen internacional más importante del fútbol sudamericano.

El equipo dirigido por Gustavo Costas mostró solidez defensiva y efectividad en los momentos clave de la serie, ante un Vélez que llegó a cuartos con aspiraciones y buen presente. El primer partido había finalizado 1-0 a favor de Racing en Liniers, y en la vuelta volvió a imponerse por la mínima diferencia.

La clasificación representa un nuevo paso en la buena campaña internacional del club, que el año pasado obtuvo la Copa Sudamericana y ahora buscará llegar a su segunda final de Libertadores en la historia.

El próximo rival se definirá entre los equipos que aún deben cerrar sus respectivas llaves, pero Racing ya se perfila como uno de los candidatos a pelear por el título.