Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé fue elegido este lunes como el mejor futbolista del mundo y se quedó con el Balón de Oro 2025, en una ceremonia celebrada en el Théâtre du Châtelet de París. El delantero del París Saint-Germain superó en la votación final a Lamine Yamal, joven estrella del Barcelona, y obtuvo el prestigioso galardón por primera vez en su carrera.

“Es impresionante lo que estoy viviendo. Que me lo entregue Ronaldinho es una de las cosas más importantes de mi vida. Este 2024 y 2025 los voy a recordar siempre como un año excepcional”, dijo emocionado Dembélé durante su discurso, en el que destacó la importancia del trabajo colectivo en la temporada.

El delantero francés fue máximo goleador de la Ligue 1, elegido mejor jugador de la Champions League y también de la Supercopa de Europa. Fue una de las grandes figuras del PSG en una campaña brillante, que incluyó títulos locales e internacionales.

Lamine Yamal, figura del Barcelona y de la Selección de España, fue segundo en la votación general y recibió el Trofeo Kopa al mejor jugador joven del mundo, por segundo año consecutivo. El podio lo completó Vitinha, también del PSG.

La gala también consagró al PSG como mejor equipo del año. Su entrenador, Luis Enrique, fue premiado como mejor director técnico, mientras que el arquero Gianluigi Donnarumma —actualmente en el Manchester City— se llevó el Trofeo Yashin como mejor arquero del mundo.

Por su parte, los argentinos Dibu Martínez, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister estuvieron entre los nominados, aunque sin lograr puestos destacados. El arquero del Aston Villa fue octavo en su categoría; Lautaro, del Inter, ocupó el puesto 20°; y Mac Allister, del Liverpool, el 22°.