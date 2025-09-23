Trump respaldó a Milei: “Cuenta con mi apoyo total y absoluto para su reelección”

En el marco de su visita a Nueva York, el presidente Javier Milei se reunió con Donald Trump en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Allí, el exmandatario estadounidense le expresó su respaldo político explícito de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

“Cuenta con mi apoyo total y absoluto para su reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, publicó Trump en su cuenta de Truth Social, horas antes del encuentro bilateral. El mensaje fue ratificado durante una reunión privada de 20 minutos, que reunió a las delegaciones de ambos gobiernos.

Trump calificó a Milei como un “líder fantástico y poderoso”, destacó sus primeras medidas económicas y aseguró que su gestión está “avanzando a una velocidad récord en todos los ámbitos”. Además, consideró que el libertario “heredó un desastre total” y que “ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”.

El apoyo del republicano no se limitó al plano discursivo. Durante el cónclave, ambas partes trabajaron sobre un acuerdo financiero bilateral, cuyo anuncio formal se esperaba para las horas siguientes. Según trascendió, Estados Unidos activará un Fondo de Estabilización Cambiaria para asistir a la Argentina en el pago de los vencimientos de deuda previstos para los próximos 15 meses, por un monto cercano a los 28.000 millones de dólares.

Luis Caputo, ministro de Economía, aseguró que Trump “no pidió nada a cambio” y calificó la reunión como “histórica y emotiva”. También anticipó anuncios inminentes del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien fue designado como interlocutor directo con la administración argentina.

El encuentro marcó un nuevo capítulo en la alianza estratégica entre ambos gobiernos, tanto en términos políticos como económicos. La reunión fue acompañada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Gerardo Werthein y el propio Caputo. Por parte de Estados Unidos, participaron también Marco Rubio, secretario de Estado, y Susan Wiles, jefa de Gabinete de Trump.

El respaldo de Trump se interpretó como un fuerte gesto de apoyo internacional al oficialismo, en un momento clave del calendario electoral. En sus redes sociales, Milei agradeció el gesto, destacando la “gran amistad” que mantiene con el expresidente estadounidense.

*Con información de NA, Infobae y RT en Español.