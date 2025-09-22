Acusado de atacar a su expareja entre 2024 y 2025, quedó en prisión preventiva

Un hombre de 33 años fue imputado y quedó en prisión preventiva en el marco de una causa por violencia de género contra su expareja, ocurrida en nuestra ciudad entre julio de 2024 y mayo de este año. Así lo resolvió el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Sebastián Szeifert, tras una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La medida fue solicitada por la fiscal Milagros Parodi, quien está a cargo de la investigación. “En función de las evidencias que presentamos, la Defensa del imputado no se opuso a nuestro pedido de privación cautelar de la libertad”, explicó la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Según indicó la fiscal, el primer hecho registrado ocurrió el 13 de julio de 2024, cuando el imputado interceptó a la víctima en la zona de Avenida 7 de marzo y Libertad, y la amenazó de muerte. A partir de entonces, se sucedieron otros episodios violentos, tanto en la vía pública como en el domicilio de la mujer, en los que el agresor infundía temor mediante amenazas y golpes.

Desde noviembre del año pasado pesaba sobre el acusado una orden de detención, y aunque fue apresado en febrero, logró fugarse de la custodia policial. Finalmente, el martes pasado fue localizado y detenido nuevamente.

El imputado, cuyas iniciales son C.I.B., es investigado por tres hechos de amenazas; cuatro hechos de lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por ser en contexto de violencia de género; seis hechos de violación de domicilio; y dos hechos de daño y amenazas calificadas.