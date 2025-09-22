El secretario del Tesoro de EEUU anticipó un respaldo “grande y contundente” para estabilizar la economía argentina

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que el respaldo financiero de su país a la Argentina será “grande y contundente”, y que están dispuestos a utilizar todas las herramientas disponibles para estabilizar la economía argentina. La declaración fue realizada en la antesala del encuentro bilateral entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump, que tendrá lugar este martes en Nueva York.

Durante una serie de declaraciones a la prensa y a través de su cuenta oficial en la red social “X”, Bessent aseguró que “todas las opciones de estabilización están sobre la mesa”, entre ellas líneas de swap, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda pública denominada en dólares por parte del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro.

“El Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina”, expresó Bessent, al destacar que el país sudamericano es “un aliado sistémicamente importante para Estados Unidos en América Latina”.

El funcionario también informó que se comunicó con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para coordinar acciones de respaldo, aunque aclaró que el Fondo no contempla ajustes sobre el programa vigente antes de las elecciones. Además, adelantó que otros países también podrían sumarse al eventual esquema de asistencia.

Por su parte, el presidente Javier Milei agradeció públicamente el apoyo estadounidense, destacando que el pueblo argentino “eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo”. Desde su perfil en “X”, agregó: “Nos vemos el martes en Nueva York”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también se pronunció tras los anuncios: “Gracias, secretario Scott Bessent, por su invaluable apoyo y compromiso”, escribió en la misma red social.

Según fuentes oficiales, la reunión entre Milei y Trump será clave para definir el alcance concreto del respaldo financiero. En este contexto, el Gobierno argentino mantiene negociaciones con Washington, en medio de un escenario económico marcado por la volatilidad cambiaria y la caída de reservas en el Banco Central.