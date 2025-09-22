Milei postergó su viaje a EE.UU. y reprogramó la reunión con Georgieva

El presidente Javier Milei postergó su viaje a Estados Unidos y partirá este lunes por la tarde hacia Nueva York, según confirmaron fuentes oficiales. El mandatario debía salir el domingo por la noche, pero decidió permanecer en el país para encabezar una reunión de Gabinete y de la mesa política nacional en Casa Rosada.

El cambio obligó a reagendar la reunión prevista con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que estaba pautada para el lunes. La comitiva argentina que lo acompaña en este viaje incluye al canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía Luis Caputo, la secretaria general Karina Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni.

De acuerdo con el nuevo itinerario, el vuelo presidencial despegará alrededor de las 19, por lo que Milei arribará a Manhattan el martes por la mañana. Ese mismo día, el jefe de Estado asistirá al discurso del presidente Donald Trump en la Asamblea General de la ONU y luego mantendrá con él una reunión bilateral al mediodía. Más tarde, participará de la recepción que el mandatario norteamericano ofrecerá a los invitados internacionales.

El miércoles será el turno de la intervención de Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para las 12.45, donde volverá a exponer ante líderes mundiales. Esa noche, recibirá el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, en una ceremonia encabezada por el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent.

El jueves, el presidente argentino tiene previsto un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y más tarde participará de la ceremonia de entrega del premio de la organización B’nai B’rith. También se reunirá con dirigentes de la comunidad judía internacional, entre ellos Donald S. Lauder y Claudio Epelman. Finalmente, emprenderá el regreso a Buenos Aires en un vuelo especial que arribará el viernes por la mañana.

En paralelo, equipos técnicos del Ministerio de Economía y del Tesoro de Estados Unidos mantienen negociaciones por un préstamo que podría superar los u$s 10.000 millones, destinado a cubrir vencimientos de deuda y fortalecer las reservas del Banco Central. Según trascendió, el Gobierno buscaba cerrar el acuerdo antes de la llegada de Milei a Nueva York, aunque hasta el momento no hubo anuncio oficial.