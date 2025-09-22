Con el empate y resultados ajenos, Colón mantuvo la categoría

Colón igualó este domingo 0-0 frente a Deportivo Morón por la fecha 32 de la Primera Nacional. Con este resultado, sumado a la derrota de Talleres de Remedios de Escalada y el empate de Defensores Unidos, el equipo dirigido por Ezequiel Medrán aseguró su permanencia en la categoría de cara a la temporada 2026.

El encuentro, disputado en condición de visitante, tuvo un primer tiempo discreto, con pocas llegadas claras y muchas imprecisiones. Colón generó alguna aproximación a través de Christian Bernardi, mientras que Morón también contó con situaciones para abrir el marcador, aunque sin eficacia en la definición.

Ya en el complemento, el desarrollo no varió demasiado. El ingreso de Kevin Colli y el juvenil Iván Ojeda le dieron al Sabalero algo más de movilidad en ataque, pero las oportunidades de gol fueron escasas. Incluso Bernardi se retiró del campo entre lágrimas, en una postal que reflejó la difícil temporada del conjunto rojinegro.

El empate significó el noveno partido consecutivo sin victorias para Colón, aunque los resultados ajenos lo favorecieron y le dieron la tranquilidad de mantener la categoría. De esta manera, el plantel afrontará las últimas dos fechas sin la presión del descenso.

En el calendario inmediato, Colón visitará a Estudiantes de Buenos Aires el sábado 27 de septiembre a las 15.30, y cerrará el campeonato recibiendo a Defensores Unidos, ya descendido, en un encuentro con día y horario a confirmar.

Con la permanencia asegurada, el club podrá empezar a planificar la próxima temporada con el objetivo de volver a ser protagonista y pelear por el ascenso, tras un año que lo encontró entre los equipos de peor rendimiento de la Primera Nacional.