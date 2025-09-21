El “Pulga” Rodríguez fue víctima de un robo en su casa del country El Paso

Por Santotomealdía



Un hecho delictivo poco frecuente ocurrió este domingo en el barrio El Paso, al norte de nuestra ciudad: desconocidos ingresaron a la vivienda del futbolista Luis Miguel “Pulga” Rodríguez y robaron diversos objetos de valor. El episodio ocurrió en horas de la mañana y fue advertido minutos después de las 13, cuando el jugador regresó a su domicilio y encontró su casa revuelta.

De acuerdo con lo que consta en el registro policial, el ingreso se habría producido por una puerta corrediza que quedó sin traba, lo cual habría facilitado el acceso de los delincuentes sin necesidad de forzar aberturas. La denuncia señala que sustrajeron varios perfumes, ropa, indumentaria deportiva y joyas de oro, como pulseras y anillos, aunque no se especificó aún el valor total de lo robado.

La investigación está en manos de la Subcomisaría 15ª, que realizó las actuaciones correspondientes tras el aviso del damnificado.

Lo que vuelve llamativo al hecho es que El Paso es un barrio privado con control de accesos y vigilancia permanente. Fuentes policiales señalaron a Santotomealdía que el guardia de turno habría expresado que fue el propio propietario quien lo alertó del robo y que el ilícito habría ocurrido entre las 8.30 y las 13 horas. El personal de seguridad también indicó que los domingos se registran múltiples ingresos de visitas, lo que dificulta la identificación de posibles responsables.

El hecho ocurrió algunas horas antes del partido que el futbolista de Colón debía afontar ante el Deportivop