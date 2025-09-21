El Gobierno trabaja en un crédito con Estados Unidos para garantizar pagos de 2026

El presidente Javier Milei confirmó este viernes que el Gobierno argentino negocia con el Tesoro de Estados Unidos un nuevo préstamo con el objetivo de garantizar los próximos vencimientos de deuda que deberá afrontar el país en 2026. La declaración fue realizada durante una entrevista con La Voz del Interior, en el marco de su visita a Córdoba.

“Estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados”, afirmó Milei al ser consultado sobre una posible inyección de fondos por parte de Estados Unidos. El mandatario explicó que el Ejecutivo ya había comenzado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos previstos para enero y julio del año próximo, que totalizan aproximadamente u$s8.500 millones.

En ese sentido, sostuvo que si bien las negociaciones aún no están cerradas, se trata de gestiones que llevan tiempo. “Hasta que no esté confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente y es cuestión de tiempo también”, remarcó.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, también se refirió al tema durante una entrevista en el programa de streaming Las tres Anclas. Allí negó la posibilidad de un default y aseguró que el equipo económico trabaja para asegurar tanto el pago de enero como el de julio. “Vamos a buscar garantizar no sólo los pagos del vencimiento de enero sino los de junio también. Si realmente creen que vamos a defaultear ahora, en esta situación, sepan que no”, expresó.

En paralelo, trascendió que se encuentra en etapa de definición una reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump, que podría concretarse antes de las elecciones legislativas de octubre. El encuentro formaría parte de los movimientos internacionales que el Gobierno busca consolidar en un contexto de presión financiera.

Durante su paso por Córdoba, el Presidente también se refirió a la coyuntura económica y política del país. Atribuyó las dificultades macroeconómicas a acciones deliberadas de sectores que, según expresó, buscan obstaculizar el programa del oficialismo. “El partido del Estado nos está torpedeando desde febrero para que el plan no funcione”, afirmó.

En relación al comportamiento de los mercados, Milei sostuvo que atraviesan una etapa de nerviosismo. “El mercado está actuando en modo pánico. Estamos en una situación adversa donde la oposición nos está atacando con todas las leyes”, señaló. Sin embargo, concluyó su análisis con un mensaje positivo: “Somos muy optimistas en lo que viene de cara al futuro”.