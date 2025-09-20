Unión empató 2 a 2 con Independiente Rivadavia y se mantiene en la cima de la tabla

En una tarde con mucha expectativa en el estadio 15 de Abril, Unión empató 2 a 2 con Independiente Rivadavia de Mendoza por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Pese a no poder quedarse con el triunfo en casa, el Tatengue sigue siendo líder de su zona.

El partido tuvo un comienzo complicado para el local: a los 11 minutos, Mauro Pittón, en un intento por despejar, terminó marcando en contra y puso en ventaja al conjunto mendocino. Sin embargo, antes del descanso, una mano dentro del área fue sancionada por el árbitro Echavarría y Cristian Tarragona cambió el penal por gol, decretando el empate parcial.

Ya en el complemento, el Tatengue logró dar vuelta el marcador cuando Iván Villalba convirtió en contra de su propia valla tras un centro desde la derecha. Pero la alegría no duró demasiado: a los 18 minutos, Alex Arce apareció en soledad tras una pelota parada y selló el 2 a 2 definitivo para la visita.

Con este resultado, Unión suma un empate valioso que le permite sostenerse en lo más alto de la tabla, aunque se fue con la sensación de haber dejado escapar la victoria en su casa. El equipo dirigido por Leonardo Madelón mostró carácter para remontar, pero volvió a sufrir en el juego aéreo y de pelota parada, uno de sus puntos débiles en lo que va del campeonato.

El Tatengue ya piensa en la próxima fecha, donde buscará volver al triunfo para consolidar su liderazgo y acercarse al objetivo de clasificar a la etapa final del certamen.