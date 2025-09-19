Liga Santafesina: todos los equipos santotomesinos juegan este sábado

La Liga Santafesina de Fútbol tendrá este sábado una intensa jornada con partidos correspondientes al Torneo Clausura tanto en Primera A como en Primera B. Como cada fin de semana, los equipos de nuestra ciudad serán protagonistas en ambas categorías y buscarán seguir sumando en un campeonato que recién comienza a tomar forma, pero que ya empieza a mostrar tendencias.

En la Primera A, Independiente será local de Juventud Unida con el objetivo de mantenerse entre los primeros puestos de la Zona 1. El equipo de nuestra ciudad suma seis puntos en tres fechas y está tercero detrás de Colón de San Justo (9) y UNL (7). El partido será transmitido por Nova 97.5 en dúplex con Récord 89.7.

También jugará como local Academia AC, que recibirá a Pucará en busca de su primera victoria en el certamen. Academia tiene un punto y un partido menos, que completará el próximo miércoles ante Unión. Por su parte, Vecinal Gálvez de Sauce Viejo enfrentará en su cancha a Ciclón Norte. El equipo sauceño acumula un punto en tres partidos, se encuentra en el penúltimo lugar de la Zona 2 y actualmente está en zona de descenso en la tabla de promedios, junto a Pucará. En esa misma tabla, Academia AC se mantiene alejado de la zona roja con un promedio de 1.238.

En cuanto a la Primera B, en la Zona Campeonato, Floresta visitará a Defensores de Alto Verde. Con tres puntos en dos fechas, el equipo santotomesino está en el cuarto lugar y busca acercarse a los líderes Santa Rosa y Banco, ambos con seis unidades. En la Zona Repechaje, habrá cruce santotomesino entre Atenas y Los Piratitas. Atenas llega con cuatro puntos y se mantiene expectante entre los perseguidores del puntero, mientras que Los Piratitas buscarán sumar por primera vez en el torneo. Además, Don Salvador será local frente a Deportivo Agua. El equipo suma un punto en dos partidos y necesita ganar para no perder terreno en la tabla.

La fecha se completará el martes con el cierre de la jornada en Primera A, cuando Cosmos reciba a La Perla del Oeste desde las 21.00 en el predio Nery Alberto Pumpido. Mientras tanto, el sábado promete emociones para todos los representantes de nuestra ciudad en ambas divisiones.