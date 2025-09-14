Anuncian un prolongado corte de agua para el martes en nuestra ciudad y en Sauce Viejo.

Aguas Santafesinas anunció que el próximo martes 16 de septiembre, entre las 8 y las 17 horas, se llevará a cabo un prolongado corte de agua potable en nuestra ciudad y en Sauce Viejo.

De acuerdo a lo informado, la suspensión afectará a las cisternas Sur, Norte y Adelina de nuestra ciudad, y a la cisterna Norte de Sauce Viejo. La medida responde a tareas de mantenimiento preventivo que la empresa realizará en el sistema del Acueducto Desvío Arijón.

Los trabajos consisten en la intervención de un dispositivo de seguridad –una válvula de aire– vinculado al conducto principal de 600 milímetros de diámetro, ubicado en las inmediaciones de barrio La Arena. Una vez finalizadas las reparaciones, se efectuarán pruebas hidráulicas y luego se restablecerá paulatinamente el suministro de agua hacia las cisternas.

Desde la empresa recomendaron a los usuarios hacer un uso moderado de las reservas domiciliarias hasta que el sistema de distribución recupere su funcionamiento habitual.

Finalmente, recordaron que el servicio de Atención al Usuario está disponible las 24 horas por WhatsApp al +54 341 695-0008, o bien en la oficina virtual del portal www.aguassantafesinas.com.ar.