Acordaron un aumento del 10% para corregir la escala salarial de FESTRAM

Por Santotomealdía



Los trabajadores municipales de nuestra ciudad recibirán un nuevo incremento salarial del 10%, acordado en el marco de la Mesa Técnica paritaria que se reunió esta semana. Así lo confirmó la Asociación de Trabajadores Municipales de Santo Tomé (ASTEOM) este jueves por la tarde, a través de un comunicado dirigido a sus afiliados.

Este nuevo aumento se aplicará en dos tramos: 5% en octubre y 5% en noviembre, y se suma al 7% definido en el acuerdo paritario del pasado 28 de agosto. De esta manera, el incremento total acumulado sobre los salarios de julio alcanza el 17,7%.

El secretario adjunto de ASTEOM, Gabriel Benassi, explicó este viernes en diálogo con el programa Así Arrancamos (Radio Nova 97.5) que el acuerdo representa “una corrección histórica sobre la escala salarial de Festram”, que había sufrido un marcado achatamiento en los últimos años, debido al crecimiento sostenido del Salario Mínimo Garantizado.

“La escala salarial fue perdiendo sentido porque se achicaba la diferencia entre las categorías más bajas y las superiores”, señaló Benassi. En ese sentido, destacó que la medida beneficia particularmente a trabajadores con más de diez años de antigüedad y a los cargos jerarquizados, ya que el incremento impacta directamente sobre los básicos de cada categoría, y por lo tanto, sobre todos los suplementos, incluida la antigüedad.

El dirigente sindical precisó además que el acuerdo también se traslada al sector pasivo en los mismos términos, aunque con un desfase de 60 días, debido a la normativa vigente. “Los jubilados que aportan a la Caja de la Provincia lo verán reflejado en diciembre y enero”, explicó.

Por último, Benassi reconoció que el aumento no soluciona de fondo la situación económica, pero lo valoró como “una conquista importante en un contexto adverso”, en el que muchos sectores estatales están firmando paritarias a la baja.